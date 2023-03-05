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«Феррари» назвала причину схода Леклера на Гран-при Бахрейна

«Феррари» назвала причину схода Леклера на Гран-при Бахрейна
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Пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер, сошедший во второй половине гонки Гран-при Бахрейна, которая в настоящий момент проходит в Сахире, не смог продолжить выступление из-за отказа двигателя, сообщает пресс-служба команды.

Примечательно, что на момент остановки Леклер шёл третьим, выигрывая около десяти секунд у ближайшего преследователя и напарника по команде, испанца Карлоса Сайнса.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,708.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,138.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,292.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,446.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,628.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,632.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,676.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,128.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,276.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – без времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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