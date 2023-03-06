AMuS: Ферстаппен и Перес могли бы ехать быстрее всех на секунду на круге в Бахрейне
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После второго пит-стопа на Гран-при Бахрейна пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес получили указание со стороны команды перевести мотор в консервативный режим. На такой шаг австрийский гоночный коллектив пошёл из-за некоторых сбоев в работе двигателя, а также с целью снизить износ шин. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport.
Отмечается, что в случае оставление мотора на прежнем режиме работы Ферстаппен и Перес могли быть на секунду быстрее на круге всех остальных соперников.
Напомним, Ферстаппен и Перес заняли два первых места на Гран-при Бахрейна (победил Макс). Их отрыв от соперников составил 38 и 26 секунд.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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