AMuS: Ферстаппен и Перес могли бы ехать быстрее всех на секунду на круге в Бахрейне

После второго пит-стопа на Гран-при Бахрейна пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес получили указание со стороны команды перевести мотор в консервативный режим. На такой шаг австрийский гоночный коллектив пошёл из-за некоторых сбоев в работе двигателя, а также с целью снизить износ шин. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport.

Отмечается, что в случае оставление мотора на прежнем режиме работы Ферстаппен и Перес могли быть на секунду быстрее на круге всех остальных соперников.

Напомним, Ферстаппен и Перес заняли два первых места на Гран-при Бахрейна (победил Макс). Их отрыв от соперников составил 38 и 26 секунд.

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