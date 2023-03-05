Ферстаппен доминирует на старте сезона Ф-1. Но настоящая легенда — Алонсо!

Борьбы за титул в 2023-м, видимо, не получится, но сражение за второе место будет невероятным.

Как и любая первая гонка сезона, Гран-при Бахрейна таил в себе много интриг. Правда, как показала квалификация, первоначальные прогнозы о главной силе пелотона оказались верными — «Ред Булл» оказался быстрейшим в субботу, так что и в воскресенье от них ничего, кроме победы, никто и не ждал.

Однако на старте всё же сохранялась одна важная интрига — сможет ли Шарль Леклер навязать борьбу лидерам на первых кругах? Тем более ради свежего «софта» на старте в «Феррари» решили даже пожертвовать возможной борьбой за поул. И гораздо больше интриговала борьба за оставшееся место на подиуме. Здесь претендентов было очень много — и пилоты «Феррари», и Фернандо Алонсо на реактивном «Астон Мартин», да и пилоты «Мерседеса» вполне могли дать бой, несмотря на «мертворождённую» концепцию машины.

Стратегия с новым «софтом» не сработала

Ответ на первый вопрос мы получили уже на старте. Правда, лишь частично — Перес умудрился проспать погасшие огни и пустить вперёд Леклера в первом повороте, а вот Ферстаппен уже по итогам первого круга улетел вперёд почти на две секунды. Позади же произошло первое в сезоне столкновение, причём между напарниками — Лэнс Стролл на торможении влетел в Фернандо Алонсо, оба смогли продолжить гонку, но Фернандо из-за этого откатился на седьмое место, пропустив «Мерседесы».

Великолепно удалось первые круги провести потенциально последней команде чемпионата — «Уильямсу». Албон отыграл четыре позиции, а Сарджент — три.

Гонка перешла в стабильную стадию, так что очень многое зависело от того, как и в каком порядке команды проведут первые остановки для смены шин.

Первая волна пит-стопов не изменила расклад сил

Первым из группы лидеров в боксы нырнул Льюис Хэмилтон, причём сделав остановку уже на 12-м круге. Кругом позже в боксы нырнул и Расселл, предварительно пропустив вперёд Фернандо Алонсо, не справившись с испанцем. На том же 13-м круге двойной пит-стоп провели в «Феррари» — в итальянской команде не стали разводить стратегии. Ферстаппен, к тому времени чистым темпом уехавший от Шарля почти на 10 секунд, нырнул в боксы кругом позднее, причём, как и Макс, Перес перешёл на «софт».

Единственным, кому удалось отыграть позицию относительно соперника на первой волне пит-стопов, стал Алонсо — во многом за счёт заминки у Джорджа Расселла на пит-стопе.

Примечательно, что вместе со всеми среди лидеров в боксы в первую волну остановок не заехал Серхио Перес — мексиканец провёл свой первый пит-стоп только на 17-м круге, причём перейдя на «софт».

Не обошлось в пелотоне и без потерь — первым сошедшим в сезоне-2023 стал Оскар Пиастри, на машине которого отказала электроника.

К середине гонки Перес на своих более мягких шинах подобрался к Леклеру вплотную. Чеко довольно легко прошёл его в борьбе за вторую позицию и моментально уехал от монегаска более чем на полторы секунды. Гонка к тому моменту окончательно успокоилась.

Отдельно стоит отметить страдания Окона в этой гонке. Он умудрился собрать сразу три штрафа, правда, за два из них ему штрафные баллы не полагались. Француз неправильно занял позицию на стартовой решётке, проехав чуть дальше жёлтой линии, за что получил первый пятисекундный штраф. Когда Эстебан отстаивал его на первом пит-стопе, механики слишком рано начали работать над машиной, за что вскоре Эстебану прилетел второй штраф — на этот раз в десять секунд. Плюс к этому Окон умудрился превысить скорость на пит-лейне, за что ему накинули ещё пять секунд.

То же можно сказать и о второй волне

К 31-му кругу началась вторая волна пит-стопов — первым из лидирующей группы в боксы заехал Льюис Хэмилтон, на том же круге за свежими шинами нырнул Лэнс Стролл. Кругом позднее в боксы заехали и Расселл с Сайнсом, причём в борьбе Джорджа и Стролла канадцу удался андеркат — он смог отыграть позицию и пройти Расселла.

На 33-м круге за свежим «хардом» заехал Леклер, на что моментально отреагировали в «Ред Булл» с Пересом — мексиканец получил свои свежие шины кругом позднее. На том же круге заехал и Алонсо, причём Фернандо, несмотря на андеркат от Хэмилтона, не потерял время относительно Льюиса, оказавшись прямо позади семикратного чемпиона мира.

Последним из лидеров на вторую остановку отправился Ферстаппен, но этот пит-стоп ни на что не повлиял — преимущество Макса над Пересом перед отправкой в боксы составляло почти 40 секунд.

Позади же Алонсо, прогрев шины, справился с сопротивлением Хэмилтона со второй попытки, подарив зрителям пару минут очень красивой борьбы и отправившись в погоню за Сайнсом.

Надёжность «Феррари» — ужас, а Алонсо — легендарен

Бомба же случилась на 41-м круге — на машине Шарля Леклера возникли технические проблемы, и он остановился на трассе, что превратило борьбу Сайнса и Алонсо в сражение за подиум. Примечательно, что ещё перед стартом на машину Леклера поставили вторую батарею из двух доступных на сезон.

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Алонсо к этому моменту подобрался к Сайнсу. Более опытному испанцу на обгон много времени не потребовалось — Карлос поупирался несколько поворотов, но всё же уступил позицию на подиуме, причём тут же оказавшись под огнём атак со стороны Хэмилтона.

Льюису, в отличие от Алонсо, в итоге так и не удалось опередить Сайнса до финиша. Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала для него уже 36-й в карьере. Вторым к финишу приехал Перес, а третьим — Алонсо, для которого этот подиум стал 99-м в карьере.

Первую пятёрку замкнули Сайнс и Хэмилтон. Шестым к финишу пришёл Лэнс Стролл, немного потерявший темп под конец гонки (сказались травмы рук, полученные им на предсезонке), седьмым стал Джордж Расселл. Замкнули очковую зону Валттери Боттас, Пьер Гасли, прорвавшийся в десятку с последнего места на старте, и Александер Албон. В «Уильямсе» выбрали альтернативную стратегию с двумя первыми отрезками на «софте», а виртуальная машина безопасности под сход Леклера позволила Алексу поставить и третий комплект «софта» за гонку, что помогло сохранить очки.

Первая гонка сезона подтвердила выводы с тестов. «Ред Булл» ожидаемо быстрейший в пелотоне, и их запас позволит, судя по всему, выиграть титул в новом сезоне легко. «Астон Мартин» всерьёз выглядит второй силой чемпионата — машина получилась быстрой и надёжной, а если бы не контакт на старте между Алонсо и Строллом, то Фернандо мог бы завоевать этот подиум гораздо легче. У «Феррари» же продолжаются проблемы прошлого сезона — как по стратегии, так и по надёжности. «Мерседес» же оказывается сейчас на позиции худшего из лучших — будь Лэнс Стролл в форме, он вполне мог финишировать и выше Хэмилтона.

Гораздо интереснее будет посмотреть на форму команд на втором этапе сезона — трасса в Джидде отличается по своим характеристикам от «Сахира», так что расклад сил может немного измениться. Следующий этап сезона состоится через две недели, 20 марта.