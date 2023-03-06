Алонсо: «Астон Мартин» — единственная команда сейчас, готовая на всё ради победы

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанский ветеран Фернандо Алонсо заявил, что считает свой нынешний коллектив единственным из команд Формулы-1, который не довольствуется своим текущим положением.

«Я считаю, что вам необходимо иметь видение и амбиции Лоуренса Стролла, нашего руководства и нашего менеджмента, потому что возможности есть у всех. Но всё выглядит так, что только одна команда готова пойти на всё ради победы. И я горжусь тем, что являюсь её частью», – приводит слова Алонсо издание Autosport.

Напомним, на минувшем Гран-при Бахрейна Алонсо стал третьим, уступив только лидерам из «Ред Булл», мексиканцу Серхио Пересу и голландцу Максу Ферстаппену.

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Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: