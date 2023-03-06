В «Альпин» отреагировали на три штрафа Эстебана Окона во время Гран-при Бахрейна

Руководитель французской команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал полученные пилотом коллектива Эстебаном Оконом три штрафа по ходу гонки Гран-при Бахрейна.

Напомним, Окон выехал за пределы своей стартовой позиции, за что был наказан пятисекундным штрафом. Во время отбывания этого штрафа на пит-стопе механики «Альпин» приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и штраф был заменён на 10-секундный.

«У нас есть система, которая передаёт соответствующую информацию механикам, когда они могут приступить к своей работе. И в этой системе возникло отклонение в четыре десятые. Всё просто вышло из-под контроля. Что касается третьего штрафа, то Эстебан нажал на кнопку выключения лимитатора скорости за полметра до выезда с пит-лейна.

Ошибки, которые изначально не должны были совершаться, будут тщательно рассмотрены и изучены, и больше мы их не повторим», — приводит слова Зафнауэра RacingNews365.