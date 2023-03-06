«Наши люди своим не спускают ничего». Попов — об отношении к российским пилотам Ф-1

Известный комментатор Алексей Попов высказался об отношении российских болельщиков к отечественным пилотам Формулы-1.

«Наши люди своим не спускают ничего, как известно. Мы готовы болеть за кого угодно, но своих мы изначально ненавидим. Гоночное сообщество было и в советское время, у нас был свой чемпионат, но это было очень камерно. Люди варились в собственном соку. Широкие массы болельщиков прошли мимо. И они сразу стали болельщиками Формулы-1.

2010 год, в Формуле-1 появляется Виталий Петров. И, казалось бы, надо радоваться и за него болеть. Больше половины аудитории начинает его хейтить. Придраться можно к чему угодно, но то, что прощается любимчикам-иностранцам, Петрову не прощается в принципе. Для меня это было как ушат воды ледяной.

Появляется Даниил Квят. То же самое. Потом Сироткин, Мазепин, и эта история повторяется… У нас были ребята, которые не попали в Формулу-1, но были близки – Миша Алёшин, Роберт Шварцман сейчас… Попади они, то же самое было бы и с ними. Почему? Я не знаю», – сказал Попов в интервью YouTube-каналу «DASH: Даша Исаева».