Эстебан Окон повторил антирекорд Формулы-1 на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон отличился историческим «достижением» на Гран-при Бахрейна, прошедшем с 3 по 5 марта в Сахире.
Так, Окон получил сразу три штрафа по ходу гонки и повторил результат венесуэльца Пастора Мальдонадо на Гран-при Венгрии в 2015 году.
Изначально француз выехал за пределы своей стартовой позиции, за что был наказан пятисекундным штрафом. Во время отбывания наказания на пит-стопе механики «Альпин» приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и штраф был заменён на 10-секундный. После этого Окон всего на 0,1 км/ч превысил допустимую скорость на пит-лейне, за что получил ещё один пятисекундный штраф.
Ранее в интервью Окон прокомментировал своё выступление на Гран-при Бахрейна.
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