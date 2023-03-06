Эстебан Окон повторил антирекорд Формулы-1 на Гран-при Бахрейна

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон отличился историческим «достижением» на Гран-при Бахрейна, прошедшем с 3 по 5 марта в Сахире.

Так, Окон получил сразу три штрафа по ходу гонки и повторил результат венесуэльца Пастора Мальдонадо на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Изначально француз выехал за пределы своей стартовой позиции, за что был наказан пятисекундным штрафом. Во время отбывания наказания на пит-стопе механики «Альпин» приступили к работе раньше положенного, что также не укрылось от внимания, и штраф был заменён на 10-секундный. После этого Окон всего на 0,1 км/ч превысил допустимую скорость на пит-лейне, за что получил ещё один пятисекундный штраф.

Ранее в интервью Окон прокомментировал своё выступление на Гран-при Бахрейна.