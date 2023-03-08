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Руководитель «Астон Мартин» высказался о словах о трёх «Ред Булл» на подиуме в Бахрейне

Руководитель «Астон Мартин» высказался о словах о трёх «Ред Булл» на подиуме в Бахрейне
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о словесной перепалке с руководством «Ред Булл».

«Мы обычно стараемся не участвовать в словесных перепалках. Так что я бы не хотел комментировать этот момент. В любом случае, отставание „Астон Мартин“ сейчас довольно велико. Мы до сих пор не знаем, как сильно они атаковали на самом деле, а в какой степени берегли машину. Думаю, у „Ред Булл“ была довольно комфортная гонка. Им нужно было проехать дистанцию заезда с обязательной сменой резины.

Сейчас у нас один хороший результат. Мы смогли улучшить свою работу и машину. И сейчас сражаемся с командами, которые привыкли бороться за самые высокие места. Эти команды привыкли к высокой интенсивности обновлений болида. Так что нам нужно относиться к соперникам уважительнее и скромнее. Дальше же мы посмотрим, как будет складываться ситуация", — приводит слова Майка Крака GPBlog.

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