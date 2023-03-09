Сын главы ФИА Мохаммеда бен Сулайема погиб в аварии
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Саиф бен Сулайем, сын президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема скончался после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Дубае.
Федерация уже подтвердила информацию, но отказалась от комментариев — предположительно по просьбе бен Сулайема-старшего.
Саиф бен Сулайем пробовал начать карьеру автогонщика. В сезоне-2016/2017 он выступал в Формуле-4 в ОАЭ, где вместе с ним среди прочих были нынешние пилоты Формулы-1 Логан Сарджент («Уильямс») и Оскар Пиастри («Макларен»). Бен Сулайем-младший несколько раз занимал седьмые и восьмые места в гонках, но в итоге принял решение не продолжать международную карьеру.
Мохаммед бен Сулайем с 2021 года возглавляет ФИА.
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