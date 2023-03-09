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Джоди Шектер объяснил причины срыва проекта возвращения Формулы-1 в ЮАР

Джоди Шектер объяснил причины срыва проекта возвращения Формулы-1 в ЮАР
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Чемпион мира 1979 года, представитель ЮАР Джоди Шектер объяснил, почему в итоге сорвался проект по возвращению Формулы-1 в Южную Африку.

«Я был частью этого проекта, а мой племянник работал над этим на протяжении шести лет. Мы были очень близки. Парень из Кьялами поднял сумму с $ 500 тыс. до $ 2 млн, он хотел всего и сразу. Формула-1 пришла, чтобы подписать контракт. У него была поддержка правительства, за проектом стояли одни из самых богатых людей Южной Африки. Все было готово, но этот человек просто зажрался. Правительство поняло, что идёт настоящая борьба и отступило.

Возможно, процесс вновь будет запущен. Я не знаю. Всё, что было сделано, стоило невероятных усилий, мой племянник работал над этим на протяжении шести лет. Но вдруг всё кончилось, и он остался ни с чем", — приводит слова Шектера Total Motorsport.

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