В «Преме» раскритиковали Чандхока после рассказа о превосходстве Пиастри над Леклером

Менеджер команды Формулы-2 «Према» Гийом Капитто раскритиковал экс-пилота Формулы-1, эксперта Каруна Чандхока за его высказывание относительно таланта новобранца «Макларена» Оскара Пиастри.
Ранее Чандхок заявил, что пообщался с инженерами Оскара Пиастри в «Преме» и они ответили ему, что Пиастри был лучше Шарля Леклера во времена выступлений в этой команде.
«Ну, во-первых ты не разговаривал с инженером Оскара, во-вторых — инженер Оскара не был в команде, когда там был Леклер. В-третьих — они оба исключительны, и делать такую классификацию бессмысленно», — написал Капитто в своих социальных сетях, процитировав слова Чандхока.
Напомним, Пиастри в прошлом сезоне оказался в центре скандала — изначально о подписании контракта с ним объявила «Альпин», однако австралиец заявил, что это было сделано без его ведома, и ушёл в «Макларен».
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