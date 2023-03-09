Руководитель «Астон Мартин» высказался о развитии машины 2023 года

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о развитии машины AMR23.

«Дэн Фэллоуз очень хорош. И если он что-то говорит, то я ему полностью доверяю. Конечно, у нас есть план дальнейшего развития автомобиля. Но если вы будете развиваться так же, как и другие, то останетесь там, где вы есть. Так что давайте посмотрим, куда мы сможем в итоге дойти.

Цель остаётся неизменной — мы хотим сделать большой шаг вперёд в сравнении с прошлым сезоном. И сейчас речь о том, чтобы сделать ещё один шаг.

Наша машина намного проще в вопросе доработки, чем предыдущий болид. А с потолком затрат важно иметь прочную основу. Вот почему мы ставим агрессивные цели на развитие машины в этом году", — приводит слова Майка Крака Motorsport-Total.