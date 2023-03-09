Ламмерс: уверен, что «Астон Мартин» может усложнить задачу для «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс высказался о прошедшем Гран-при Бахрейна.
«Мы ожидали, что „Астон Мартин“ будет в хорошей форме, но мы думали о пятом-шестом месте, что хорошо для средней группы. Однако вместо этого они были в непосредственной близости от „Ред Булл“. Если вы работаете с двумя разными пилотами, где один не может выкладываться на максимум, то вы не можете попробовать всё на трассе. Им пришлось подгонять машины на ходу, и они смогли сделать всё просто отлично.
Борьба Алонсо с Ферстаппеном? Возможно, это слишком. Но если вы спросите у меня, сможет ли «Астон Мартин» усложнить задачу «Феррари», то я точно скажу «да».
Конечно, нам нравится угадывать, как всё обернётся, но в конце концов время расставит всё по местам. Думаю, нам просто нужно с интересом наблюдать за зрелищем и наслаждаться им", — приводит слова Ламмерса RacingNews365.
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