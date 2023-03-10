Источник: «Мерседес» может отдать лучшие моторы «Астон Мартин», а не заводской команде

Боссы компании «Мерседес» могут сосредоточить своё внимание на команде «Астон Мартин», а не на заводском коллективе немецкого автопроизводителя, сообщает испанское издание The Objective.

Как сообщает источник, руководство команды получило сообщение из штаб-квартиры бренда о том, что у них есть две гонки, чтобы исправить ситуацию, иначе лучшие моторы могут достаться «Астон Мартин».

Лучшие моторы «Мерседеса», хоть они и сопоставимы по своей спецификации, после тестов переходят к заводской команде, так, например, двигатель на машине Хэмилтона был примерно на 4 л.с. мощнее клиентского двигателя на машине Фернандо Алонсо.

В случае если «Мерседес» не исправит ситуацию, как сообщают испанские журналисты, лучшие моторы могут достаться Алонсо и Лэнсу Строллу, чтобы «Астон Мартин» мог попробовать навязать борьбу «Ред Булл» за титул.