Источник: «Мерседес» может отдать лучшие моторы «Астон Мартин», а не заводской команде

Боссы компании «Мерседес» могут сосредоточить своё внимание на команде «Астон Мартин», а не на заводском коллективе немецкого автопроизводителя, сообщает испанское издание The Objective.
Как сообщает источник, руководство команды получило сообщение из штаб-квартиры бренда о том, что у них есть две гонки, чтобы исправить ситуацию, иначе лучшие моторы могут достаться «Астон Мартин».
Лучшие моторы «Мерседеса», хоть они и сопоставимы по своей спецификации, после тестов переходят к заводской команде, так, например, двигатель на машине Хэмилтона был примерно на 4 л.с. мощнее клиентского двигателя на машине Фернандо Алонсо.
В случае если «Мерседес» не исправит ситуацию, как сообщают испанские журналисты, лучшие моторы могут достаться Алонсо и Лэнсу Строллу, чтобы «Астон Мартин» мог попробовать навязать борьбу «Ред Булл» за титул.
- 10 марта 2023
-
19:49
-
19:01
-
18:48
-
18:05
-
17:17
-
17:11
-
16:18
-
15:46
-
14:42
-
13:06
-
11:55
-
11:36
-
11:10
-
10:08
-
03:48
-
00:51
-
00:31
- 9 марта 2023
-
23:45
-
23:37
-
22:47
-
22:44
-
21:48
-
21:33
-
21:05
-
20:48
-
19:47
-
19:29
-
18:52
-
18:34
-
17:32
-
17:14
-
16:59
-
16:10
-
15:37
-
14:44