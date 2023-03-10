Корреа: после аварии с Юбером я не получил никакой поддержки от ФИА или Формулы-1

Американский гонщик Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа признался, что не получил никакой поддержки со стороны ФИА или Формулы-1 после своей аварии на этапе в Бельгии в Формуле-2 в 2019 году. Напомним, в той аварии Корреа получил серьёзные травмы, а французский гонщик Антуан Юбер погиб.

«Если честно, то никак. Никак. Я был один. У меня были семья, друзья, близкие. Но от ФИА и Формулы-1 было ноль поддержки. Это было плохо, если говорить честно. Это грустно, потому что я чувствовал себя использованным.

Когда ты там даёшь людям хорошее шоу, они там, чтобы получить от этого что-то. Я не хочу говорить многого, потому что это конфликт интересов — я снова выступаю там. Но я должен сказать, что мне повезло, что у меня такие близкие люди. Потому что систем поддержки со стороны ФИА и Ф-1 просто не было", — сказал Хуан Мануэль Корреа в подкасте Track Limits.