Корреа: после аварии с Юбером я не получил никакой поддержки от ФИА или Формулы-1

Американский гонщик Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа признался, что не получил никакой поддержки со стороны ФИА или Формулы-1 после своей аварии на этапе в Бельгии в Формуле-2 в 2019 году. Напомним, в той аварии Корреа получил серьёзные травмы, а французский гонщик Антуан Юбер погиб.
«Если честно, то никак. Никак. Я был один. У меня были семья, друзья, близкие. Но от ФИА и Формулы-1 было ноль поддержки. Это было плохо, если говорить честно. Это грустно, потому что я чувствовал себя использованным.
Когда ты там даёшь людям хорошее шоу, они там, чтобы получить от этого что-то. Я не хочу говорить многого, потому что это конфликт интересов — я снова выступаю там. Но я должен сказать, что мне повезло, что у меня такие близкие люди. Потому что систем поддержки со стороны ФИА и Ф-1 просто не было", — сказал Хуан Мануэль Корреа в подкасте Track Limits.
- 10 марта 2023
-
21:41
-
20:34
-
20:29
-
19:49
-
19:01
-
18:48
-
18:05
-
17:17
-
17:11
-
16:18
-
15:46
-
14:42
-
13:06
-
11:55
-
11:36
-
11:10
-
10:08
-
03:48
-
00:51
-
00:31
- 9 марта 2023
-
23:45
-
23:37
-
22:47
-
22:44
-
21:48
-
21:33
-
21:05
-
20:48
-
19:47
-
19:29
-
18:52
-
18:34
-
17:32
-
17:14
-
16:59