Уэббер: уже после первой победы Ферстаппена было понятно, что всё серьёзно

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о двукратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.

«Макс не играется со своей репутацией, это потрясающе. В прошлом году в Спа вообще казалось, будто все сдались.

То, как Макс Ферстаппен смог сдержать Кими Райкконена в первой гонке за «Ред Булл» и победить, очень впечатляет. Кими со всем его опытом, висящий на хвосте на шинах в хорошем состоянии. И Макс очень хорошо понял, как работать с шинами и как правильно проходить десятый поворот, потому что там было легко оквадратить шины. То, как Макс выиграл свой первый Гран-при, уже говорило, что всё очень серьёзно», — приводит слова Марка Уэббера RacingNews365.

Ферстаппен одержал победу уже в первой гонке за «Ред Булл», заменив в составе команды Даниила Квята.