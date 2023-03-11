Отец Переса: Чеко с детства говорил, что не вернётся в Мексику, пока не выиграет титул
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Антонио Перес Гарибай, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, высказался о перспективах своего сына выиграть чемпионский титул в Формуле-1.
«У нас будет чемпион Формулы-1 из Мексики. Чеко с детства говорил, что не вернётся в Мексику, пока не выиграет титул. Нам нужно забыть всё, что было до этого, потому что у Чеко никогда не было возможности сражаться так, как он собирается биться сейчас. Мы все планируем увидеть лучший вариант Серхио Переса. Ему предстоит ещё многое показать», — приводит слова Переса-старшего мексиканское издание Esto.
Первый Гран-при сезона-2023 в Бахрейне Перес закончил вторым, уступив своему напарнику Максу Ферстаппену. По итогам прошлого сезона Перес занял третье место в чемпионате.
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