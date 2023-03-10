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«Большое достижение». Марко похвалил Переса за то, что он не сломался рядом с Ферстаппеном

«Большое достижение». Марко похвалил Переса за то, что он не сломался рядом с Ферстаппеном
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о гонщике команды Серхио Пересе.

«Серхио провёл два года рядом с Максом и не сломался, как большинство других пилотов. Это большое достижение.

Наша цель в том, чтобы занять первые два места в личном зачёте. С нашей точки зрения сейчас не предопределено, что первым должен быть Макс.

Продление контракта Переса? Нужно посмотреть, как всё пойдёт. Такие разговоры и размышления начинаются после летнего перерыва», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Примечательно, что действующее соглашение Переса истекает в конце следующего сезона, а не сезона-2023.

В первой гонке сезона-2023 Перес занял второе место, уступив напарнику Максу Ферстаппену.

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