Хельмут Марко: с новым руководством «Ред Булл» у меня нет никаких дружеских отношений

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопросы об отношениях с новым руководством компании.

После смерти владельца «Ред Булл» Дитриха Матешица в прошлом году, компанией управляет совет директоров, в который входит Франц Вацлавик. Александр Кихмайер и Оливер Минцлафф.

«Мы встречались с Минцлаффом дважды. Ещё неизвестно, как он отреагирует на идеи команды. Гоночная команда «Ред Булл» всегда была достаточно независимой. Теперь я не общаюсь с руководителем команды после каждый гоночной сессии. Нет каких-либо личных или дружеских отношений», — приводит слова Марко PlanetF1.

В первой гонке сезона в Бахрейне пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли первое и второе места, соответственно.