Исполнительный директор «Альпин»: Гасли в ширину такой же, как Окон в высоту

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси поделился впечатлениями от физической формы и настроя новичка команды Пьера Гасли.

«Гасли невероятно мотивирован. Полагаю, он понимает, что для него это потенциально ключевой момент карьеры. Пьер ведёт себя по-взрослому и осознаёт, что такой шанс может больше не появиться. Его физическая подготовка действительно впечатляет. Он в ширину такой же, как Эстебан в высоту. Я удивился, откуда у него столько мышц.

Нам не был нужен гонщик, который просто будет быстро пилотировать и всё. Пьер был мотивирован с первого дня. Он сразу же захотел посетить базу и познакомиться с сотрудниками. Он предан проекту. Гасли уже стал лидером», — цитирует Росси официальный сайт Формулы-1.