Гасли прокомментировал прорыв с 20-го места на девятое в первой гонке за «Альпин»

Французский пилот Пьер Гасли прокомментировал свою дебютную гонку за «Альпин» на Гран-при Бахрейна. Гонщик стартовал с 20-го места и финишировал девятым.
«Я доволен сегодняшней гонкой, и это отличный способ отметить мой дебют за «Альпин». После вчерашней квалификации мы все были разочарованы, так как мы не стремились к этому, так что спасибо всей команде за их тяжёлую работу, чтобы изменить ситуацию к гонке.
Сегодня было сложно взять очки, но мы были уверены в производительности нашего болида и знали, что у нас есть шанс набрать очки при хорошей стратегии. Нам нужно продолжать упорно работать, у нас есть хорошая база, и теперь важно её развивать. Я знаю, что мы ещё многого добьёмся. Жаль, что так случилось с Эстебаном, и мы проведём коллективный разбор, чтобы убедиться, что мы в состоянии помогать обеим машинам набирать очки», — приводит слова Гасли Sky Sports.
- 6 марта 2023
-
00:45
-
00:30
-
00:05
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:33
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:32
-
22:18
-
22:09
-
22:05
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:39
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
20:59
-
20:49
-
20:43
-
20:36
-
20:12
-
20:05
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:30
-
19:18
-
19:00
-
18:58
-
17:33
-
16:34
-
16:25