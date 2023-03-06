Гасли прокомментировал прорыв с 20-го места на девятое в первой гонке за «Альпин»

Французский пилот Пьер Гасли прокомментировал свою дебютную гонку за «Альпин» на Гран-при Бахрейна. Гонщик стартовал с 20-го места и финишировал девятым.

«Я доволен сегодняшней гонкой, и это отличный способ отметить мой дебют за «Альпин». После вчерашней квалификации мы все были разочарованы, так как мы не стремились к этому, так что спасибо всей команде за их тяжёлую работу, чтобы изменить ситуацию к гонке.

Сегодня было сложно взять очки, но мы были уверены в производительности нашего болида и знали, что у нас есть шанс набрать очки при хорошей стратегии. Нам нужно продолжать упорно работать, у нас есть хорошая база, и теперь важно её развивать. Я знаю, что мы ещё многого добьёмся. Жаль, что так случилось с Эстебаном, и мы проведём коллективный разбор, чтобы убедиться, что мы в состоянии помогать обеим машинам набирать очки», — приводит слова Гасли Sky Sports.