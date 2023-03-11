Баттон не исключил, что в будущем проведёт полный сезон в NASCAR

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о предстоящем дебюте в NASCAR.

«Для меня это будет не просто гонка, она будет сильно отличаться от того, к чему я привык. В NASCAR постоянно вокруг вас находятся машины, а споттер говорит вам, кто и где находится, большую часть времени вы находитесь где-то в середине пелотона и мало что можете сделать. Это другой тип гонок и к ним нужно адаптироваться.

Я хотел бы проехать по овалу, но эти гонки требуют набор навыков. Но уверен, что на трассе вроде Дайтоны я бы справился. Мы понимаем, что дебютировать в NASCAR на овале, и тем более — в высшем дивизионе, не лучшая идея. Может быть, мне стоило бы набраться опыта в других дивизионах.

Моё будущее в NASCAR будет зависеть от моей конкурентоспособности в трёх гонках этого года. Но главное для меня — получить удовольствие, мне нужно, чтобы мне было комфортно в машине, чтобы я понимал, что могу выжать из неё столько же в любой ситуации, сколько и другие люди на трассе. Если мне всё понравится и я буду конкурентоспособен, то почему бы не провести следующий сезон в NASCAR на полном расписании?» — приводит слова Баттона Autosport.