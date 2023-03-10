Дженсон Баттон дебютирует в NASCAR на этапе в Остине

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выступит на этапе NASCAR на «Трассе Америк» в Остине, который состоится 26 марта, сообщает Motorsport.

Для британского гонщика это станет дебютом в заокеанской серии сток-каров. Кроме участие в этапе в Остине, в программе Баттона запалнированы выступления в дебютной для чемпионата гонке в Чикаго 12 июля и на трассе «Индианаполис» 13 августа.

Баттон будет выступать на машине «Форд» под номером 15 при поддержке команды «Стюарт-Хаас», совладельцем которой является Джин Хаас, владелец одноимённой команды Формулы-1.

Напомним, в нынешнем сезоне Баттон выступит в составе команды NASCAR Garage 56 в гонке «24 часа Ле-Мана». В экипаже, заявленном вне категории, вместе с Баттоном выступят немецкий гонщик, чемпион DTM 2013 года Майк Роккенфеллер и семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон.