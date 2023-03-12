«Не поцеловала, а пожала руку!» Хорнер рассказал о неловком знакомстве с Джерри Холлиуэлл

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о неловком знакомстве со своей будущей женой и бывшей участницей поп-группы Spice Girls Джерри Холлиуэлл в 2009 году.
«Джерри стала гостьей Берни Экклстоуна и посетила пит-лейн в Монако. Я помню, Рон Деннис (бывший глава команды «Макларен». – Прим. «Чемпионата») стоял рядом со мной, Эдди Джордан (бывший владелец команды Ф-1 «Джордан». – Прим. «Чемпионата») тоже был там.
Итак, она поцеловала Рона в щёку и поцеловала Эдди, после чего я подумал: «Хорошо, я тоже готов поцеловать тебя». Я повернулся к ней, а она протянула мне руку! Знаете, порой жизнь бывает мистичной. Я не женился на Джерри, потому что она была из Spice Girls. Я женился на ней, потому что влюбился. Мы вместе уже почти десять лет», – приводит слова Хорнера издание The Telegraph.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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