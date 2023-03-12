В «Феррари» сказали, есть ли у них планы по применению права вето в Ф-1

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда не собирается пользоваться исключительным для неё правом вето в случае несогласия с изменением правил.

Напомним, ранее прошёл слух, что столь радикальное решение может быть принято итальянским коллективом как несогласие с политикой ФИА касательно моторного регламента.

«Феррари» не пользовалась вето в прошлом по причине высокого уровня работы Комиссии Формулы-1, и так было даже в случае разногласий и борьбы. Я считаю, что качество работы, проделываемой на уровне Комиссии Ф-1, очень хорошее.

По правде сказать, я не знаю, при каких обстоятельствах мы могли бы воспользоваться правом вето в краткосрочной перспективе», – приводит слова Вассёра издание RacingNews365.com.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: