В «Феррари» сказали, есть ли у них планы по применению права вето в Ф-1

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда не собирается пользоваться исключительным для неё правом вето в случае несогласия с изменением правил.
Напомним, ранее прошёл слух, что столь радикальное решение может быть принято итальянским коллективом как несогласие с политикой ФИА касательно моторного регламента.
«Феррари» не пользовалась вето в прошлом по причине высокого уровня работы Комиссии Формулы-1, и так было даже в случае разногласий и борьбы. Я считаю, что качество работы, проделываемой на уровне Комиссии Ф-1, очень хорошее.
По правде сказать, я не знаю, при каких обстоятельствах мы могли бы воспользоваться правом вето в краткосрочной перспективе», – приводит слова Вассёра издание RacingNews365.com.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
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