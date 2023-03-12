«К чёрту Ферстаппена!» Мексиканский певец написал песню в поддержку Серхио Переса

Мексиканский поп-исполнитель Джари Франко написал песню в поддержку соотечественника и пилота Формулы-1 Серхио Переса.

Композиция под названием «от 0 до 100» набрала более 2 млн просмотров на YouTube, а также не прошла мимо отечественных музыкальных чартов.

«Очень рад, что Серхио представляет мексиканцев по всему миру! Я поклонник автоспорта и спорта в целом. Мне также нравится футбол, болею за «Чивас», а из испанских клубов мне нравится «Барселона».

Максимальное уважение Ферстаппену как пилоту, он крайне хорош, но после всего случившегося я не поддерживаю его. Я болею за «Ред Булл» только из-за Чеко. Второй парень не знает, что такое товарищество.

Что бы я сказал Чеко? К чёрту Ферстаппена! Я встречался с Чеко до того, как он попал в «Ред Булл», и он вёл себя очень скромно. Хотелось бы сказать ему, чтобы он оставался таким же простым, ведь при такой популярности, успехе и деньгах легко потеряться. Надеюсь, он не изменится», – цитирует Франко издание Marca.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: