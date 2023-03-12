«К чёрту Ферстаппена!» Мексиканский певец написал песню в поддержку Серхио Переса

Мексиканский поп-исполнитель Джари Франко написал песню в поддержку соотечественника и пилота Формулы-1 Серхио Переса.
Композиция под названием «от 0 до 100» набрала более 2 млн просмотров на YouTube, а также не прошла мимо отечественных музыкальных чартов.
«Очень рад, что Серхио представляет мексиканцев по всему миру! Я поклонник автоспорта и спорта в целом. Мне также нравится футбол, болею за «Чивас», а из испанских клубов мне нравится «Барселона».
Максимальное уважение Ферстаппену как пилоту, он крайне хорош, но после всего случившегося я не поддерживаю его. Я болею за «Ред Булл» только из-за Чеко. Второй парень не знает, что такое товарищество.
Что бы я сказал Чеко? К чёрту Ферстаппена! Я встречался с Чеко до того, как он попал в «Ред Булл», и он вёл себя очень скромно. Хотелось бы сказать ему, чтобы он оставался таким же простым, ведь при такой популярности, успехе и деньгах легко потеряться. Надеюсь, он не изменится», – цитирует Франко издание Marca.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
- 12 марта 2023
-
23:57
-
22:40
-
21:36
-
20:47
-
19:38
-
18:36
-
17:32
-
16:25
-
15:28
-
14:25
-
13:38
-
12:21
-
11:27
-
10:20
-
00:55
-
00:50
- 11 марта 2023
-
23:58
-
23:50
-
22:53
-
22:49
-
21:44
-
21:39
-
20:47
-
20:40
-
19:48
-
19:44
-
18:19
-
18:12
-
17:21
-
17:18
-
16:56
-
15:59
-
14:54
-
13:59
-
12:53