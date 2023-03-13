Сайнс объяснил, почему «Феррари» будет конкурентнее на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот команды «Феррари» испанец Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт с 17 по 19 марта в Джидде.

«Я считаю, что мы можем быть конкурентоспособнее, поскольку тамошнее покрытие позволяет больше давить на шины, а это меньшая деградация. С этими машинами у нас есть только один пример, и это Бахрейн.

Мы провели с болидами уже семь дней и понимаем, в чём заключалась наша проблема. Посмотрим, что станет проблемой в Джидде, хотя и там вы ограничены в нагрузке на передние шины. Возможно, мы не покажем прогресса, но я хочу оставаться позитивным», – приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

Ранее в «Феррари» сказали, есть ли у них планы по применению права вето в Ф-1.

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1: