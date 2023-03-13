Сайнс объяснил, почему «Феррари» будет конкурентнее на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот команды «Феррари» испанец Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт с 17 по 19 марта в Джидде.
«Я считаю, что мы можем быть конкурентоспособнее, поскольку тамошнее покрытие позволяет больше давить на шины, а это меньшая деградация. С этими машинами у нас есть только один пример, и это Бахрейн.
Мы провели с болидами уже семь дней и понимаем, в чём заключалась наша проблема. Посмотрим, что станет проблемой в Джидде, хотя и там вы ограничены в нагрузке на передние шины. Возможно, мы не покажем прогресса, но я хочу оставаться позитивным», – приводит слова Сайнса издание RacingNews365.
Ранее в «Феррари» сказали, есть ли у них планы по применению права вето в Ф-1.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
- 13 марта 2023
-
19:49
-
18:46
-
18:31
-
17:33
-
16:20
-
15:47
-
15:28
-
14:08
-
13:18
-
12:19
-
11:58
-
11:36
-
10:59
-
10:56
-
10:08
-
09:51
-
03:01
-
00:46
- 12 марта 2023
-
23:57
-
22:40
-
21:36
-
20:47
-
19:38
-
18:36
-
17:32
-
16:25
-
15:28
-
14:25
-
13:38
-
12:21
-
11:27
-
10:20
-
00:55
-
00:50
- 11 марта 2023
-
23:58