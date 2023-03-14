Руководитель «Альпин» назвал цель команды на ГП Саудовской Аравии
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о целях французской команды на Гран-при Саудовской Аравии.
«Важно, чтобы мы помнили, что впереди не одна гонка, а 22. Мы были только на одной трассе, так что впереди много всего, чему можно учиться и развиваться. Наш гоночный темп выглядит лучше квалификационного. Поэтому мы знаем, что расход топлива — область, в которой нам можно расти. Эстебан проделал хорошую работу и попал в третий сегмент квалификации, а Пьеру ещё нужно научиться управлять шинами в нужном окне, чтобы максимизировать время круга. Будем работать усердно, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 17 по 19 марта в Джидде.
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