Руководитель «Альпин» назвал цель команды на ГП Саудовской Аравии

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о целях французской команды на Гран-при Саудовской Аравии.

«Важно, чтобы мы помнили, что впереди не одна гонка, а 22. Мы были только на одной трассе, так что впереди много всего, чему можно учиться и развиваться. Наш гоночный темп выглядит лучше квалификационного. Поэтому мы знаем, что расход топлива — область, в которой нам можно расти. Эстебан проделал хорошую работу и попал в третий сегмент квалификации, а Пьеру ещё нужно научиться управлять шинами в нужном окне, чтобы максимизировать время круга. Будем работать усердно, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».

Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 17 по 19 марта в Джидде.