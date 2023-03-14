Босс «Альпин» прокомментировал рекордные три штрафа Окона на Гран-при Бахрейна

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр прокомментировал выступление французской команды на Гран-при Бахрейна, отметив рекордные три штрафа Эстебана Окона.
«Мы покидали Бахрейн со смешанными чувствами. С одной стороны, были удовлетворены тем, что взяли очки, с учётом того, что Пьер Гасли прорвался с самого хвоста пелотона на девятое место, и это требовало хороших решений, хорошей стратегии и сильного гоночного темпа. Всё это мы показали. С другой стороны, допустили слишком много ошибок, и нужно приложить силы, чтобы их не допускать. Считаю, что такая гонка Эстебана была единичной. Это было кульминацией череды ошибок, некоторые по его вине, некоторые связаны с оперативной частью, но не сомневаюсь, что он реабилитируется в Саудовской Аравии.
Мы знаем потенциал нашей машины и просто ещё не использовали его по максимуму. Для этого нужно проделать большую работу. Впереди долгий сезон, и нужно продолжать работать», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».
На Гран-при Бахрейна Окон получил сразу три штрафа по ходу гонки и повторил результат венесуэльца Пастора Мальдонадо на Гран-при Венгрии в 2015 году.
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