Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко высказался о положении Серхио Переса в «Ред Булл»

Хельмут Марко высказался о положении Серхио Переса в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу пилота своей команды, мексиканца Серхио Переса.

«В прошлом году он занял третье место в общем зачёте и выиграл две сложные гонки в Сингапуре и Монако.

Более того, Чеко стал гораздо сильнее, хорошо адаптировался к команде и теперь не делает всё, что ему захочется. Он больше следует за Ферстаппеном в плане настроек и стал более трудолюбивым. В особенности хорошо он поработал над устранением своих слабых сторон в квалификации, так что в данный момент у нас нет вообще никаких претензий к Пересу», — приводит слова Марко Racingnews365.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023