Хельмут Марко высказался о положении Серхио Переса в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу пилота своей команды, мексиканца Серхио Переса.

«В прошлом году он занял третье место в общем зачёте и выиграл две сложные гонки в Сингапуре и Монако.

Более того, Чеко стал гораздо сильнее, хорошо адаптировался к команде и теперь не делает всё, что ему захочется. Он больше следует за Ферстаппеном в плане настроек и стал более трудолюбивым. В особенности хорошо он поработал над устранением своих слабых сторон в квалификации, так что в данный момент у нас нет вообще никаких претензий к Пересу», — приводит слова Марко Racingnews365.

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