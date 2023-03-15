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Вассёр прокомментировал слухи о желании Лорана Мекиса уйти из «Феррари»

Вассёр прокомментировал слухи о желании Лорана Мекиса уйти из «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слухи о желании спортивного директора команды Лорана Мекиса покинуть коллектив.

«Работа с недовольными людьми специфична. Думаю, совершенно нормально быть недовольным, когда ты не получаешь ожидаемых результатов. Но главное — работать в группе, в команде, пытаться извлечь из этого максимум пользы и прогресса. Но уход из компании — это совершенно другая история. Если говорить о Лоране, то я знаю его 25 лет, я ему доверяю, у нас очень хорошие партнёрские отношения, и он будет одним из столбов нашего будущего, на которое рассчитывает команда», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что Мекис хотел покинуть итальянский гоночный коллектив зимой, но новый руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр наложил вето на его уход. Сообщалось, что Мекис хотел перейти в управленческую структуру Формулы-1 и работать там со Стефано Доменикали.

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