Расписание трансляций Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 2023 года

С 17 по 19 марта на городском автодроме в Джидде состоится Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1, параллельно с которым пройдёт второй этап сезона Формулы-2.
Все заезды в Саудовской Аравии будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в Саудовской Аравии (время московское)
Пт, 17 марта
14:00 — тренировка Формулы-2
16:30 — первая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
18:00 — квалификация Формулы-2
20:00 — вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
Сб, 18 марта
16:30 — третья тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1
18:20 — спринтерская гонка Формулы-2
20:00 — квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1
Вс, 19 марта
16:40 — основная гонка Формулы-2
20:00 — Гран-при Бахрейна, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Саудовской Аравии.
- 15 марта 2023
-
20:51
-
20:37
-
19:55
-
19:49
-
18:51
-
18:47
-
17:48
-
17:11
-
16:55
-
16:28
-
16:14
-
16:07
-
15:27
-
14:21
-
14:02
-
13:28
-
12:16
-
11:56
-
10:52
-
09:55
-
09:55
-
01:00
-
00:19
- 14 марта 2023
-
23:42
-
22:31
-
21:36
-
20:36
-
19:49
-
18:52
-
17:50
-
16:01
-
14:44
-
14:36
-
13:52
-
13:37