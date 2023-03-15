Расписание трансляций Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 2023 года

С 17 по 19 марта на городском автодроме в Джидде состоится Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1, параллельно с которым пройдёт второй этап сезона Формулы-2.

Все заезды в Саудовской Аравии будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Саудовской Аравии (время московское)

Пт, 17 марта

14:00 — тренировка Формулы-2

16:30 — первая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1

18:00 — квалификация Формулы-2

20:00 — вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1

Сб, 18 марта

16:30 — третья тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1

18:20 — спринтерская гонка Формулы-2

20:00 — квалификация Гран-при Бахрейна Формулы-1

Вс, 19 марта

16:40 — основная гонка Формулы-2

20:00 — Гран-при Бахрейна, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Саудовской Аравии.