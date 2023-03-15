Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.
«В Бахрейне машина была очень хороша, мы получили наслаждение от уикенда, завоевав первый подиум в первой гонке сезона. Но сейчас всё наше внимание переключено на эти выходные и Джидду. Перед нами будет стоять совершенно другая задача, потому что это отличная от «Сахира» трасса. Мы провели две недели в Бахрейне, были хорошо знакомы с трассой и условиями, так что в эту пятницу нам придётся гораздо сложнее.
Думаю, что уже после Австралии мы будем лучше знать расклад сил в пелотоне, потому что к тому моменту у нас пройдёт три гонки на трёх отличных друг от друга автодромах в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии. Мы продолжаем оставаться реалистами, нам нужно много работать, чтобы сохранить импульс старта сезона и добиться ещё одного сильного результата в этот уикенд», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.
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