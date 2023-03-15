«Все копируют машину друг у друга». Ферстаппен объяснил, почему борьба стала плотнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил причину более плотной борьбы в квалификациях в сезоне-2023.

«Плотная борьба меня не удивила, потому что если посмотреть на большую часть машин, то можно увидеть, что все копируют друг друга. Когда правила не меняются, с годами команды становятся умнее, и если ты видишь, что одна машина ведёт себя на трассе отлично, то постараешься скопировать какие-то её детали. Разумеется, все становятся ближе и к тому же лучше начинают понимать свои машины.

В квалификации точно есть ощущение более плотной борьбы. Я считаю, что это здорово. Первые сегменты квалификаций стали намного интереснее. Раньше у топ-команд было такое большое преимущество, что мы могли делать что угодно. Сейчас же есть предел, и это радует», — приводит слова Макса Ферстаппена PlanetF1.