«Все копируют машину друг у друга». Ферстаппен объяснил, почему борьба стала плотнее

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил причину более плотной борьбы в квалификациях в сезоне-2023.
«Плотная борьба меня не удивила, потому что если посмотреть на большую часть машин, то можно увидеть, что все копируют друг друга. Когда правила не меняются, с годами команды становятся умнее, и если ты видишь, что одна машина ведёт себя на трассе отлично, то постараешься скопировать какие-то её детали. Разумеется, все становятся ближе и к тому же лучше начинают понимать свои машины.
В квалификации точно есть ощущение более плотной борьбы. Я считаю, что это здорово. Первые сегменты квалификаций стали намного интереснее. Раньше у топ-команд было такое большое преимущество, что мы могли делать что угодно. Сейчас же есть предел, и это радует», — приводит слова Макса Ферстаппена PlanetF1.
- 15 марта 2023
-
21:53
-
21:47
-
20:51
-
20:37
-
19:55
-
19:49
-
18:51
-
18:47
-
17:48
-
17:11
-
16:55
-
16:28
-
16:14
-
16:07
-
15:27
-
14:21
-
14:02
-
13:28
-
12:16
-
11:56
-
10:52
-
09:55
-
09:55
-
01:00
-
00:19
- 14 марта 2023
-
23:42
-
22:31
-
21:36
-
20:36
-
19:49
-
18:52
-
17:50
-
16:01
-
14:44
-
14:36