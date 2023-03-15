Хельмут Марко: девятое место — не то, чего мы ждём от «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил недовольство результатами «Альфа Таури».

«Это чистая правда, девятое место в Кубке конструкторов — не то, чего мы ожидаем от «Альфа Таури». Должны произойти улучшения. Верно и то, что финансовые требования команды слишком высоки, что значит, что мы должны делать что-то с точки зрения спонсоров и доходов. Мы обсуждали разные возможности, но факт в том, что «Альфа Таури» останется внутри структуры. Это важная часть нашей молодёжной программы.

Как уже упоминалось, ни спортивные результаты, ни финансовые показатели не соответствуют стандартам «Ред Булл», так что мы должны сделать что-то, чтобы это изменить.

Мы рассматриваем разные варианты, и переезд команды в Англию — один из них. Но идея о том, что вся команда непременно переедет — преувеличение. Удовлетворительный результат? Шестое-седьмое место в Кубке конструкторов», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.