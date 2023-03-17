Штайнер: в «Хаасе» не волнуются из-за проблем с моторами «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался относительно проблем с моторами у «Феррари», клиентом которой является американская команда.
«У них есть проблема, но она не имеет к нам никакого отношения. Я не знаю точно, в чём дело, потому что мне они не докладывают и я сам не спрашиваю их. Но они сказали, что мы не должны волноваться, так что для нас это ничего не меняет», — приводит слова Гюнтера Штайнера Ekstra Bladet.
Напомним, Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии. Причиной этого стала замена блока управляющей электроники, который станет для монегаска уже третьим за этот сезон при двух разрешённых.
Леклер сошёл на Гран-при Бахрейна из-за поломки блока управляющей электроники, при этом команда поменяла элемент на машине монегаска после квалификации.
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