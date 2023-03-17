В «Уильямсе» оценили возможность сотрудничества с «Хондой» с сезона-2026

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о возможности сотрудничества команды с «Хондой» в 2026 году.
«Сложно что-то комментировать, потому что я не знаю, что у компании есть на базе. Но, думаю, она несколько не соответствует тому, чтобы считаться серьёзным претендентом.
Нам предстоит понять, какими будут доступные варианты, мы находимся в процессе. Мы сейчас не завязаны на «Мерседесе» и продолжаем рассматривать варианты. Но решение нужно принять достаточно быстро, в конце года будет слишком поздно, нужно сделать это раньше», — приводит слова Джеймса Ваулза The Race.
Напомним, «Хонда» в 2026 году прекратит сотрудничество с «Ред Булл» и «Альфа Таури». При этом японский автопроизводитель подал заявку на участие в чемпионате мира в качестве поставщика моторов с сезона-2026, когда в силу вступит новый моторный регламент.
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