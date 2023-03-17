Перес пожаловался на проблемы с машиной в пятничных тренировках Гран-при Саудовской Аравии
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии, отметив, что на его машине возникли технические проблемы.
«Условия на трассе в первой и второй тренировках сильно отличались, так что было важно во всём разобраться. У меня возникли механические проблемы с машиной, но, надеюсь, к субботе мы сможем их решить. Буду надеяться, что это позволит мне прибавить.
Сегодня были сложности с тем, чтобы найти темп, но мы смогли получить представление о возможностях и поведении болида. Мы были быстры, но на этой трассе, как и ожидалось, соперники сильны. Надеюсь, что Макс останется моим главным соперником, но думаю, что в субботу несколько команд сделают шаг вперёд», — приводит слова Серхио Переса Sky Sports.
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