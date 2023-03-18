Алонсо назвал сильную сторону болида «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, в которой он показал третий результат.
«Пока уикенд складывается для нас хорошо. В Бахрейне квалификация была нашим слабым местом, но в этот раз мы смотримся сильнее. Учитывая штраф Шарля, мы попадаем на первый ряд стартового поля — это очень здорово для нас. В пятницу на длинных отрезках наша машина была неплоха — это её самая сильная сторона. Надеюсь, завтра мы проведём захватывающую и насыщенную гонку», — сказал Фернандо Алонсо в эфире Sky Sports.
Напомним, победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, однако из-за штрафа он будет стартовать 12-м. Алонсо уйдёт в бой с первого ряда стартовой решётки.
- 18 марта 2023
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