«Ты должен был сказать это раньше!» Леклер раскритиковал инженера на ГП Саудовской Аравии

Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер раскритиковал по радиосвязи инженера команды в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Так, инженер посоветовал Леклеру воспользоваться выходом на трассу сейфти-кара, чтобы совершить атаку, на что последний отреагировал негативно.

Инженер: «Попробуй атаковать после первой линии сейфти-кара – Хэмилтон только что совершил пит-стоп».

Леклер: «Ты должен был сказать это раньше!»

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Серхио Перес «Ред Булл» 1.28,265.

2. Шарль Леклер «Феррари» +0,155.

3. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,465.

4. Джордж Расселл «Мерседес» +0,592.

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0,666.

6. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +0,680.

7. Эстебан Окон «Альпин» +0,813.

8. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,958.

9. Оскар Пиастри «Макларен» +0,978.

10. Пьер Гасли «Альпин» +1,092.