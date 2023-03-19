«Ты должен был сказать это раньше!» Леклер раскритиковал инженера на ГП Саудовской Аравии

Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер раскритиковал по радиосвязи инженера команды в гонке Гран-при Саудовской Аравии.
Так, инженер посоветовал Леклеру воспользоваться выходом на трассу сейфти-кара, чтобы совершить атаку, на что последний отреагировал негативно.
Инженер: «Попробуй атаковать после первой линии сейфти-кара – Хэмилтон только что совершил пит-стоп».
Леклер: «Ты должен был сказать это раньше!»
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
1. Серхио Перес «Ред Булл» 1.28,265.
2. Шарль Леклер «Феррари» +0,155.
3. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,465.
4. Джордж Расселл «Мерседес» +0,592.
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0,666.
6. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +0,680.
7. Эстебан Окон «Альпин» +0,813.
8. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,958.
9. Оскар Пиастри «Макларен» +0,978.
10. Пьер Гасли «Альпин» +1,092.
- 19 марта 2023
-
20:52
-
20:13
-
20:01
-
19:59
-
18:20
-
18:05
-
17:38
-
16:33
-
15:41
-
15:00
-
14:51
-
13:44
-
13:29
-
12:22
-
11:34
-
10:53
-
10:09
-
01:21
-
01:10
-
00:45
-
00:39
- 18 марта 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:12
-
22:54
-
22:49
-
22:44
-
22:29
-
22:29
-
22:04
-
21:56
-
21:28
-
21:26
-
21:21
-
21:05