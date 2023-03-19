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«Ты должен был сказать это раньше!» Леклер раскритиковал инженера на ГП Саудовской Аравии

«Ты должен был сказать это раньше!» Леклер раскритиковал инженера на ГП Саудовской Аравии
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Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер раскритиковал по радиосвязи инженера команды в гонке Гран-при Саудовской Аравии.

Так, инженер посоветовал Леклеру воспользоваться выходом на трассу сейфти-кара, чтобы совершить атаку, на что последний отреагировал негативно.

Инженер: «Попробуй атаковать после первой линии сейфти-кара – Хэмилтон только что совершил пит-стоп».

Леклер: «Ты должен был сказать это раньше!»

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация

1. Серхио Перес «Ред Булл» 1.28,265.
2. Шарль Леклер «Феррари» +0,155.
3. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0,465.
4. Джордж Расселл «Мерседес» +0,592.
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0,666.
6. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +0,680.
7. Эстебан Окон «Альпин» +0,813.
8. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,958.
9. Оскар Пиастри «Макларен» +0,978.
10. Пьер Гасли «Альпин» +1,092.

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