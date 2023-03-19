Алонсо получил пять секунд штрафа за некорректное положение машины на старте гонки
Поделиться
В эти минуте на трассе в Джидде проходит гонка Гран-при Саудовской Аравии. Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил пять штрафных секунд за некорректное положение машины на старте гонки.
Напомним, испанец стартовал со второго места. Поул-позишен завоевал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки:
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии — 2023. Онлайн-трансляция гонки
Комментарии
- 19 марта 2023
-
20:52
-
20:13
-
20:01
-
19:59
-
18:20
-
18:05
-
17:38
-
16:33
-
15:41
-
15:00
-
14:51
-
13:44
-
13:29
-
12:22
-
11:34
-
10:53
-
10:09
-
01:21
-
01:10
-
00:45
-
00:39
- 18 марта 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:12
-
22:54
-
22:49
-
22:44
-
22:29
-
22:29
-
22:04
-
21:56
-
21:28
-
21:26
-
21:21
-
21:05
Партнерский контент