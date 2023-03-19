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Алонсо получил пять секунд штрафа за некорректное положение машины на старте гонки

Алонсо получил пять секунд штрафа за некорректное положение машины на старте гонки
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В эти минуте на трассе в Джидде проходит гонка Гран-при Саудовской Аравии. Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил пять штрафных секунд за некорректное положение машины на старте гонки.

Напомним, испанец стартовал со второго места. Поул-позишен завоевал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки:

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии — 2023. Онлайн-трансляция гонки

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