Алонсо лишился 100-го подиума в карьере из-за некорректного отбывания штрафа
Поделиться
Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, финишировавший третьим в гонке Гран-при Саудовской Аравии, лишился 100-го подиума в карьере.
Испанец получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте гонки и отбыл его на первом пит-стопе. Однако во время отбывания наказания механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил.
Стюарды ФИА оперативно провели расследование инцидента и подтвердили нарушение. Алонсо получил новый, более строгий штраф в размере 10 секунд и пропустил вперёд Джорджа Расселла, став четвёртым.
Напомним, в аналогичной ситуации на Гран-при Бахрейна пилот «Альпин», француз Эстебан Окон получил повторный штраф в 10 секунд.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
22:13
-
22:05
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
20:52
-
20:13
-
20:01
-
19:59
-
18:20
-
18:05
-
17:38
-
16:33
-
15:41
-
15:00
-
14:51
-
13:44
-
13:29
-
12:22
-
11:34
-
10:53
-
10:09
-
01:21
-
01:10
-
00:45
-
00:39
- 18 марта 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:12
-
22:54
-
22:49
-
22:44
-
22:29
Партнерский контент