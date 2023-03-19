Алонсо лишился 100-го подиума в карьере из-за некорректного отбывания штрафа

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, финишировавший третьим в гонке Гран-при Саудовской Аравии, лишился 100-го подиума в карьере.

Испанец получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте гонки и отбыл его на первом пит-стопе. Однако во время отбывания наказания механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил.

Стюарды ФИА оперативно провели расследование инцидента и подтвердили нарушение. Алонсо получил новый, более строгий штраф в размере 10 секунд и пропустил вперёд Джорджа Расселла, став четвёртым.

Напомним, в аналогичной ситуации на Гран-при Бахрейна пилот «Альпин», француз Эстебан Окон получил повторный штраф в 10 секунд.