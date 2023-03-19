Расселл: для «Мерседеса» ещё не всё потеряно

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл призывает не списывать со счетов немецкую команду, несмотря на неудачный старт сезона.

«Вы должны отдать должное тому, что сделал «Ред Булл». Их отрыв от остальных участников гонки больше, чем мы видели со времён «Мерседеса» в 2014 году. Это серьёзный, серьёзный отрыв.

Но мы знаем, что зимой мы принимали неправильные решения и мы можем вернуть часть этой производительности быстрее, чем это обычно происходит. Ещё не всё потеряно», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.355.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +25.866.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +30.728.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +31.065.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +35.876.

7. Шарль Леклер («Феррари») +43.162.

8. Эстебан Окон («Альпин») +52.832.

9. Пьер Гасли («Альпин») +54.747.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.826.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:07.494.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:10.588.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:16.060.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1:17.478.

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1:25.021.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:26.293.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1:26.445.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс») — сход

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.