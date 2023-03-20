Ферстаппен — о Гран-при Саудовской Аравии: в команде все довольны, но лично я — нет

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу Гран-при Саудовской Аравии, где он занял второе место.
«Конечно, в целом в команде все довольны, но лично я недоволен. Потому что я здесь не для того, чтобы быть вторым, особенно после той работы, которую я проделал при подготовке. А затем ты проводишь вот такую гонку, пытаясь отыграться.
Я имею в виду, я не против этого, но, когда ты борешься за чемпионат и особенно когда кажется, что борьба идёт только между двумя машинами, мы должны быть уверены, что эти две машины надёжны.
Самый быстрый круг? Вчера у меня и так был дерьмовый день, а когда ты второй, хочется взять это дополнительное очко.
Мы просто должны быть лучше как команда и не иметь проблем, тогда это была бы совсем другая гонка для меня. Мы минимизировали возможный ущерб, но мы должны были просто выиграть здесь», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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