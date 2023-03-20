Расселл высказался о лишении Алонсо подиума, Фернандо ответил картинкой

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, на непродолжительное время ставший третьим в гонке Гран-при Саудовской Аравии после штрафа двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, обратился к ветерану в социальных сетях.

Напомним, Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере, однако позже ФИА пересмотрела решение.

«Фернандо и «Астон Мартин» заслужили подиум, но я всё равно рад получить наш первый трофей в сезоне. Очень горжусь работой, проделанной командой. Не останавливаемся», – написал Расселл.

«Привет», – ответил Алонсо.