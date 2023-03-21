Бриаторе объяснил, почему Фернандо Алонсо может побороться за победу в Формуле-1

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе высказался о перспективах гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо побороться за победу в чемпионате.

«Я бы подождал говорить о том, что чемпионат мира уже закончился. «Астон Мартин» – всё ещё «девственная» машина: мы увидим, насколько она может стать лучше. Другим ещё предстоит разобраться в своих проблемах, а у Фернандо есть машина, которую легко понять и управлять ею. Если у него появится шанс на победу, он не упустит его», — приводит слова Бриаторе Corriere della Sera.

Напомним, во время Гран-при Саудовской Аравии Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте. Во время отбывания наказания на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом, что является нарушением правил, из-за чего штраф увеличился до десяти секунд. Алонсо же, финишировавший третьим, переместился на четвёртое место и лишился 100-го подиума в карьере, однако позже ФИА пересмотрела это решение и вернула испанцу подиум, который стал для него вторым в этом сезоне.