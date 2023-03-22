Оруджев: такой порядок пилотов «Ред Булл» — это разовая акция

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев отметил выступление мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии. Перес стал победителем этапа в Джидде. Второй результат показал его напарник по команде Макс Ферстаппен.

«Хочу отметить самого Переса, что он смог поддерживать темп Макса, когда тот не стал выполнять указания команды. Так что Чеко – молодец. И всё-таки Макс ехал сзади, а грязный воздух в 4-5 секундах всё равно есть. Поэтому думаю, что такой порядок пилотов «Ред Булл» — это разовая акция», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австралии, состоится с 31 марта по 2 апреля.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: