Оруджев: такой порядок пилотов «Ред Булл» — это разовая акция

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев отметил выступление мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Саудовской Аравии. Перес стал победителем этапа в Джидде. Второй результат показал его напарник по команде Макс Ферстаппен.
«Хочу отметить самого Переса, что он смог поддерживать темп Макса, когда тот не стал выполнять указания команды. Так что Чеко – молодец. И всё-таки Макс ехал сзади, а грязный воздух в 4-5 секундах всё равно есть. Поэтому думаю, что такой порядок пилотов «Ред Булл» — это разовая акция», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австралии, состоится с 31 марта по 2 апреля.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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