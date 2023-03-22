Как Алонсо мог так ошибиться и почему Леклер и Хэмилтон не уйдут? Разбор Гран-при Ф-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1, завершившегося победным дублем «Ред Булл».

Удивлены, что Ферстаппен за полгонки не отыграл у Переса 5 секунд и не выиграл?

С одной стороны, да. С другой – хочу отметить самого Переса, что он смог поддерживать темп Макса, когда тот не стал выполнять указания команды. Так что Чеко молодец.

Что позволяет Чеко так здорово выступать именно на уличных трассах?

Банально меньше «ссыт»! На городских трассах всегда подсознательно оставляешь чуть-чуть больше места для маневра. Чеко оставляет меньше, чем другие.

Должен ли был «Ред Булл» запретить Ферстаппену атаковать в конце и не слишком ли наивен Перес, думая, что Макс не попробует отобрать лучший круг?

Запретить можно. А толку? Макс будто послушает… Ферстаппен уже явно дал понять, что никакие указания по замедлению своего темпа он исполнять не будет. Да, Чеко немного наивен в этом плане.

Как такой мастер, как Алонсо, мог ошибиться с постановкой машины на старте?

На самом деле, спокойно мог. Этих линий даже за рулём болида Ф-4 не видно. Я за свою карьеру их ни разу не видел! Подъезжаешь наощупь и встаёшь. Плюс машина Ф-1 гигантская, легко ошибиться.

Как прокомментируете суету с повторным штрафом Алонсо и последующую отмену этого наказания?

Ужас, что сказать. Бред какой-то. Сами правила очень расплывчатые. И 30 кругов рассматривать штраф… Спорт это не красит.

Что думаете о раскладе сил среди преследователей «Ред Булл»? «Мерседес» уже опережает «Феррари»?

В гонке болиды «Мерседес» действительно выглядели получше. Еще и с сейфти-каром им повезло. Пока, думаю, они примерно равны, а дальше расклад будет зависеть от конкретной трассы.

Нормально ли, что пилоты специально не обгоняли соперника, чтобы потом получить преимущество с DRS? Как избежать такого?

На самом деле, ничего с этим не сделать. На таких скоростях всегда будет проблемой удержаться за соперником в повороте. Но вот если сделать машины меньше, то стало бы чуть проще, особенно в медленных поворотах. Если вернуться к вопросу – да, вполне нормально использовать все средства для обгона.

Кто больше всего впечатлил в Джидде не из числа лидеров и почему?

Не сказал бы что кто-то удивил. Все проехали, как и могли. Можно чуть-чуть Переса отметить, что он смог с темпом Макса ехать. Макс, правда, был сзади, а грязный воздух в 4-5 секундах всё равно есть. Поэтому думаю, что такой порядок пилотов «Ред Булл» — это разовая акция.

Пошли разговоры, что Хэмилтон, Леклер и Норрис могут сменить команды на фоне недовольства нынешними результатами. Кто-то из них правда может уйти?

После всего двух Гран-при сезона глупо говорить об этих слухах. Никто и никуда из них не может уйти. Все хотят выиграть. А это «выигрышное» место занято надолго. Никто из них не захочет быть второй скрипкой в команде Макса. Так что просто будут надеяться, что их машина станет лучше, а новая в следующем сезоне получится бомбой. Возможно, Хэмилтон закончит раньше, чем дождется: годков ему немало всё-таки.