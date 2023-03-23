Эдди Джордан назвал команду, в которую может перейти Льюис Хэмилтон

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может продолжить карьеру в «Феррари».
«Формуле-1 нужен Льюис Хэмилтон в «Феррари», а «Феррари» нужен Льюис Хэмилтон. Хэмилтону стоит присмотреться к другой команде, с которой он мог бы выиграть титул, но проблема в том, что непонятно, кто может уступить ему место? «Ред Булл» не променяет Серхио Переса на Хэмилтона, потому что пытается вдохновить пилотов из своей системы достичь высот Ферстаппена. Хэмилтон – человек «Макларена», но не представляю, чтобы он вернулся туда, учитывая ситуацию в команде.
Единственное место, где я вижу Хэмилтона — это «Феррари». Пока контракт с «Мерседесом» не подписан, а Тото Вольф сказал, что на месте Хэмилтона задумался бы об уходе. А понравилось бы мне на месте Хэмилтона? Что на самом деле творится в «Мерседесе»? Я верю словам Вольфа о желании сохранить Льюиса в команде, но «Мерседес» недостаточно хорош для него.
Уверен, что всем в Формуле-1 понравился бы обмен Хэмилтона на Леклера. Это выглядит очень сочно. Стоит понимать, что разговоры о переходе Льюиса в «Феррари» — это просто мысли. Он выиграл семь титулов с «Мерседесом» и может остаться в их команде. Но все великие гонщики чувствуют притяжение великой команды «Феррари». И, думаю, это то место, где Хэмилтон должен оказаться», — приводит слова Эдди Джордана OLBG.
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