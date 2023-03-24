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«Первый и, вероятно, последний». Даниил Квят — об уроке танцев от испанской гонщицы

«Первый и, вероятно, последний». Даниил Квят — об уроке танцев от испанской гонщицы
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Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал видео, на котором он учился танцевальным движениям под руководством испанской гонщицы Марты Гарсии Лопес, выступающей за «Прему».

«Мой первый танец и, после того как я на него посмотрел, вероятно, последний», — написал Квят.

Гонщица «Премы» учит Даниила Квята модным движениям:

Даниил выступал в «Королевских гонках» с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за австрийскую команду «Ред Булл» в паре с представителем Австралии Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Квят занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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